Schnetzer/Petutschnig auf den Malediven im Hauptbewerb

Beachvolleyballer Florian Schnetzer aus Unterach und sein Partner Lorenz Petutschnig sind im Urlaubsparadies Malediven am Start.

Beim FIVB Challenger Event auf den Malediven musste das ÖVV-Duo in die Qualifikation, besiegte dort die tschechischen Konkurrent mit 2:0 und spielt nun im Hauptbewerb. Erste Gegner sind am Freitag die amtierenden Europameister Ahman/Hellvig aus Schweden.

Nach vielen knappen Niederlagen zum Ende der Saison war dieser Erfolg ein wichtiger Befreiungsschlag für das Team: "Ich bin einfach nur unglaublich happy über den Einzug in den Maindraw und freue mich, ab morgen einige Top-Teams der Welt fordern zu dürfen", sagte Schnetzer. "Sowohl sportlich als auch finanziell gehen wir mit den langen Reisen zu den internationalen Turnieren jetzt im Herbst und Winter all in. So kann's weitergehen."