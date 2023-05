Der Unteracher Florian Schnetzer und sein Partner Lorenz Petutschnig sind ihrer Favoritenrolle beim Beachvolleyball-Open in Graz vollauf gerecht geworden.

An Nummer eins gesetzt zogen die beiden ins Finale ein, in dem sie sich am Sonntag in drei Sätzen gegen die Engländer Bialkoz/Batrane durchsetzen.

"Ich bin unglaublich happy, wieder ein wichtiges Turnier gewonnen zu haben. Wir waren vor allem mental in den wichtigen Phasen wirklich stark", resümierte der für den Salzburger Verband spielende Schnetzer.

Stark präsentierte sich auch Laurenc Grössig beim World-Pro-Future in Madrid. Der Salzburger landete mit Partner Timo Hammarberg auf Rang fünf.