Schnetzer und Hörl/Leitner feierten Auftaktsiege

Die Salzburger Beachvolleyball-Profis haben bei ihren internationalen Starts am Donnerstag gewonnen.

In der Qualifikation für das Sofia Beach Open (BUL) besiegten Beachvolleyballer Florian Schnetzer aus Unterach und sein Partner Lorenz Petutschnig Marchetto/dal Corso (ITA) in der 1. Qualifikationsrunde mit 16:14 im Tie-Break. Das Salzburger Duo Julian Hörl/Laurenz Leitner schlug bei der Squad Battle in Düsseldorf die Deutschen Jonas Reinhard/Milan Sievers mit 2:0.

Ab Freitag steigt in Innsbruck das erste Turnier der ABV Tour Pro 2021. Zell am See ist am 19./20. Juni Schauplatz eines Damenturniers dieser österreichweiten Serie.