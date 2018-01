Schockmoment in Adelboden: Paraglider kracht beinahe in TV-Studio

Marcel Hirscher fuhr als Sieger durchs Ziel, doch für Aufregung abseits der Piste sorgte beim Rennen in Adelboden ein Paraglider.

Der Paraglider wollte im Zielraum des Chuenisbärgli landen, krachte dabei aber fast in das Studio des Schweizer Fernsehsenders SRF. Der Gleitschirmflieger flog spektakulär über die Publikumstribüne und haarscharf am TV-Studio vorbei. In einem Facebook-Video, das der Schweizer Zeitung Blick vorliegt, wurde der Schockmoment festgehalten:

Es ist nicht das erste Mal, dass bei einem Skirennen Gefahr aus der Luft droht: Erst im Februar 2017 stürzte bei der Ski-WM in St. Moritz eine Kamera ins Ziel, nachdem ein Kunstflieger durch das Befestigungsseil geflogen war.

Knapp wurde es Ende 2015 auch für den Salzburger Skistar Marcel Hirscher: Beim Rennen in Madonna di Campiglio stürzte eine Drohne während seiner Fahrt auf die Piste und verfehlte den Annaberger nur um ein paar Meter.

Vor zwei Jahren wurde Marcel Hirscher beinahe von einer herabfallenden Drohne erwischt.

