Schöberl/Taborsky nach verpasstem Tokio-Ticket um WM-Rang 13

In der Donnerstag-Nachmittagssession der Ruder-Weltmeisterschaften in Ottensheim hat es für österreichische Boote in olympischen Klassen die Laufränge eins, zwei und vier gegeben. Lukas Reim gewann sein Einer-Semifinale E/F und rudert damit am Samstag (9.33 Uhr) um Rang 25. Im LG-Doppelzweier zogen Julian Schöberl/Matthias Taborsky ins C-Finale ein, Louise Altenhuber/Laura Arndofer ins D-Finale.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Matthias Taborsky und Julian Schöberl wollen Platz 13 holen