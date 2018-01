Schrammel vor Wechsel von Rapid zu Sturm Graz

Thomas Schrammel steht unmittelbar vor einem Wechsel von Rapid zu Sturm Graz. Wie beide Fußball-Bundesligisten am Sonntag bekanntgaben, verlässt der Burgenländer das Trainingslager der Hütteldorfer im spanischen Benidorm und wird am Montag zu medizinischen Tests in Graz erwartet.

SN/APA (Oczeret)/HERBERT P. OCZERET Thomas Schrammel künftig in Schwarz-Weiß