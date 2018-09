Schubert holte auch in Kombination Gold bei Heim-WM

Jakob Schubert hat sich zum Abschluss der Kletter-WM in Innsbruck zum ersten österreichischen Doppelweltmeister der Geschichte gekrönt. Der Vorstieg-Triumphator gewann am Sonntag auch die Kombination. Der Lokalmatador siegte in der neuen WM- und Olympiadisziplin vor Adam Ondra (CZE) und Jan Hojer (GER).

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Schubert ist jetzt doppelter Weltmeister