Schubert holte Kombinations-Silber bei Kletter-WM

Der Tiroler Jakob Schubert hat am Mittwoch seine dritte Medaille bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Hachioji gewonnen. Der 28-Jährige holte im abschließenden Kombinations-Bewerb im olympischen Format mit 35,00 Punkten hinter dem überragenden Japaner Tomoa Narasaki (4,00) Silber. Bronze ging an den Kasachen Rischat Chaibullin (40,00).

SN/APA (Kletterverband Österreich)/ Jakob Schubert erkletterte sensationell WM-Silber