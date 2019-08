Schubert löste bei Kletter-WM in Japan Olympia-Ticket

Jakob Schubert hat am Montag bei den Weltmeisterschaften in Hachioji in Japan erfolgreich nach dem Olympia-Ticket gegriffen. Der Tiroler, der bei diesen Titelkämpfen schon Boulder-Silber und Vorstieg-Bronze gewonnen hat, kletterte in der Qualifikation des Kombinationswettbewerbs mit einer sicheren Vorstellung auf den zweiten Platz hinter dem Deutschen Alexander Megos.

SN/APA/BARBARA GINDL Schubert ist fix bei den Tokio-Spielen 2020 dabei