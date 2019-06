Schützen Peer/Pickl holten im KK Mixed liegend Silber

Die Schützen Franziska Peer/Bernhard Pickl haben am Dienstag die dritte Medaille für Österreichs Team bei den Europaspielen in Minsk geholt, die erste in Silber. Das Duo landete im Zweier-Finale mit 206,6 Ringen um 2,9 Ringe hinter dem Schweizer Duo Nina Christen/Jan Lochbihler.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Silber für das österreichische Schützen-Duo