Schwab bei PGA-Turnier auf Schlussrunde zurückgefallen

Golfprofi Matthias Schwab ist am Schlusstag der John Deere Classic der PGA-Tour in Silvis im US-Staats Illinois noch etwas weiter zurückgefallen. Der Steirer, der zur Halbzeit auf dem dritten Platz und nach drei Runden auf Rang acht gelegen war, spielte mit einer 72 am Sonntag seine schwächste Runde inklusive fünf Bogeys und kam schließlich um Endplatz 17 zu liegen.

SN/APA/AFP/GETTY/DYLAN BUELL In Runde drei lief es nicht optimal