Schwab: Ein gutes Jahr samt Selbstkritik

Der österreichische Golfer Matthias Schwab ist trotz seines bisher größten Erfolgs nicht restlos zufrieden mit dem Jahr 2020.

Für den österreichischen Golfsport brachte das Jahr 2020 auch einen besonderen Moment, auf den ein so kleines Land wie Österreich im internationalen Sport auch stolz sein darf: Beim ersten Major-Turnier des Jahres in San Francisco waren Anfang August erstmals überhaupt drei Österreicher qualifiziert: Bernd Wiesberger, der in den USA lebende Sepp Straka - und der damals erst 25-jährige Ennstaler Matthias Schwab.

Der größte Erfolg bis dato und ein Erfolg, auf den Schwab jahrelang hingearbeitet hat und den er ...