Golfprofi Matthias Schwab hat am Schlusstag 14 Ränge eingebüßt und das European-Tour-Turnier in Kuala Lumpur (Malaysia) auf Rang 30 beendet. Der Steirer spielte am Sonntag zum Abschluss eine Par-72-Runde inklusive eines Doppelbogeys und konnte mit insgesamt 283 Schlägen den Rückfall nicht verhindern.

SN/APA (Expa/Archiv)/EXPA/MICHAEL G Schwab mit Par-Runde