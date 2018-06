Schwab geht als 11. in Atzenbrugg-Schlusstag

Matthias Schwab geht beim Shot Clock Masters als geteilter 11. in die Schlussrunde. Der 23-jährige Österreicher lieferte am "Moving Day" mit einer 73 sein bisher höchstes Tages-Score ab, spielt Sonntag in Atzenbrugg aber trotzdem um einen Spitzenplatz. Auf den mit 13 unter Par fünf Schläge vor Justin Walters (RSA) klar führenden Finnen Miko Korhonen hat Schwab allerdings schon 7 Schläge Rückstand.

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Schwab ist im Spitzenfeld dabei