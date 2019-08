Schwab mit Siegchancen bei European Masters

Golfer Matthias Schwab geht trotz eines "Blackouts" mit Siegchancen in den letzten Tag des European Masters in Crans-Montana. Der Österreicher spielte auch am "Moving Day" zunächst weiter fehlerlos und lag nach drei weiteren Birdies zwischendurch sogar alleine in Führung. Drei verlorene Schläge auf den aufeinanderfolgenden Löchern 12 und 13 warfen ihn aber auf Platz 9 zurück.

SN/APA (Keystone)/ALEXANDRA WEY Schwab, umringt von Schaulustigen und Fans