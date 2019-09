Golfprofi Matthias Schwab befindet sich weiter in Topform. Der 24-jährige Steirer liegt nach einer 67er-Auftaktrunde bei den mit zwei Millionen Euro dotierten Porsche European Open in Hamburg einen Schlag hinter dem Weltranglisten-17. Paul Casey aus England an der zweiten Stelle. Schwab schaffte neben einem Eagle auf der 15. Spielbahn auch noch vier Birdies bei nur einem Bogey.

SN/APA (Archiv/KEYSTONE)/ALEXANDRA Matthias Schwab mit starkem Start