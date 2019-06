Golfprofi Matthias Schwab hat einen misslungenen Start in das European-Tour-Event in Sotogrande hingelegt. Der Steirer spielte am Donnerstag eine 75er-Runde (vier über Par) und lag damit weit außerhalb der Top 100. "Der Score fiel schlechter aus, als es meinem Spiel heute entsprach. Morgen sollte noch einiges möglich sein", resümierte Schwab. Auf den Cut fehlten ihm aber vorerst vier Schläge.

SN/APA (Archiv/dpa)/Sven Hoppe Es lief am ersten Tag nicht nach Wunsch