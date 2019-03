Schwab und Wiesberger in Indien souverän im Cut

Matthias Schwab und Bernd Wiesberger haben sich am zweiten Tag der Indian Golf-Open in Neu-Delhi verbessert und souverän den Cut geschafft. Wiesberger rückte mit einer 70er-Runde auf 3 unter Par und Platz zwölf nach vor, Schwab verbesserte sich auf dem schweren Platz mit einer 68 sogar auf 4 unter Par und Zwischenrang acht. Beide Österreicher mischen damit am Wochenende im Kampf ums Preisgeld mit.

