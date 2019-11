Schwab verpasste in Antalya im Stechen 1. European-Tour-Sieg

Erst im Stechen hat Golfprofi Matthias Schwab am Sonntag seinen ersten Turniergewinn auf der European Tour vergeben. Am vierten Loch des Play-offs beim Turkish Airlines Open in Antalya musste sich der 24-jährige Steirer, der mit drei Schlägen Vorsprung in den Schlusstag gegangen war, dem Engländer Tyrrell Hatton geschlagen geben und verpasste auch die Siegprämie in Höhe von 2 Millionen Euro.

Knapp am Sieg vorbei