Schwarz-Bestzeit im Abfahrtstraining in Soldeu

Der WM-Vierte Marco Schwarz ist am Montag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt beim Alpinski-Finale in Soldeu (Andorra) Bestzeit gefahren. Der Kärntner hatte 0,07 Sek. Vorsprung auf den Italiener Mattia Casse und 0,31 auf den Deutschen Andreas Sander. Vincent Kriechmayr kam auf Platz vier (+0,32), Daniel Hemetsberger auf sieben (+0,55). Otmar Striedinger wurde 25. (+3,45.). Für Dienstag ist ein weiteres Training geplant, die Abfahrt findet am Mittwoch statt.

BILD: SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC Schwarz mit Abfahrts-Trainingsbestzeit beim Finale

Der bereits als Gewinner der kleinen Kristallkugel feststehende Norweger Aleksander Aamodt Kilde reihte sich als Zehnter ein (+0,76), Weltmeister Marco Odermatt aus der Schweiz als 13. (+0,87).