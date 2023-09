Schwaz gewinnt HLA-Schlager gegen Linz

Schwaz HB hat den Schlager der Handball Liga Austria gewonnen und nach vier Runden die Tabellenführung übernommen. Die Tiroler feierten am Samstag einen 33:27-(14:13)-Heimsieg über Vizemeister HC Linz und sind damit die einzig noch ungeschlagene Mannschaft. Denn neben Linz mussten sich auch die Fivers Margareten erstmals beugen, die Wiener verloren in Bregenz mit 26:33 (11:20).

Schwaz sorgte zwischen der 34. und 38. Minute für die Vorentscheidung, als das Team in der bis dahin knappen Partie mit fünf Toren in Folge auf 22:16 davonzog und diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand gab. In Bregenz lagen die Heimischen gegen die Fivers von Beginn weg in Führung und nach einer dominanten ersten Halbzeit zur Pause bereits mit neun Treffern voran.

Die BT Füchse aus Bruck/Trofaiach halten nach einem 34:33 (16:16)-Auswärtssieg in Krems weiter bei einer Niederlage. Der SC Ferlach feierte mit einem 27:26 (14:13) den ersten Saisonsieg.