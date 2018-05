Schweden fertigte USA im Eishockey-WM-Halbfinale mit 6:0 ab

Schweden steht so wie im Vorjahr im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im ersten Halbfinale in Kopenhagen gegen die USA klar mit 6:0 (1:0,3:0,2:0) durch. Im Endspiel treffen die Schweden am Sonntag entweder auf Kanada oder die Schweiz, die sich ab 19.15 Uhr in der Royal Arena gegenüberstehen. 2017 hatte Schweden im Finale Kanada besiegt.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Große Schweden-Party im WM-Halbfinale in Kopenhagen