Schweiz kassierte erstmals unter Petkovic 3 Pflichtspieltore

Die Schweiz hat am Dienstagabend in Basel in der Fußball-EM-Qualifikation nicht nur einen 3:0-Vorsprung aus der Hand gegeben, sondern erstmals in der Ära von Trainer Vladmir Petkovic (seit Sommer 2014) drei Tore in einem Pflichtspiel kassiert. "Ich bin vom Resultat sehr enttäuscht", betonte Petkovic nach dem 3:3 gegen Dänemark. Dabei hatte seine Mannschaft bis zur 84 Minute mit drei Toren geführt.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Schweizer Teamchef Vladimir Petkovic