Schweiz verbietet vorerst Großveranstaltungen - Ligen ruhen

Das Coronavirus legt in der Schweiz den Sport am Wochenende teilweise lahm. Die Fußball-Liga Swiss Football League hat alle Partien in der Super League und der Challenge League abgesagt und auf ein noch nicht bestimmtes Datum verschoben. Auch die kommende Woche geplanten Cup-Partien wurden abgesagt. Die Spiele der Eishockey-Liga finden vor leeren Zuschauerrängen statt.

SN/gepa Sportpause in der Schweiz.