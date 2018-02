Schweizer Davis-Cup-Team in Astana vor dem Aus

Das Schweizer Davis-Cup-Team hat nach dem ersten Tag der Weltgruppen-Begegnung gegen Kasachstan in Astana kaum noch Chancen auf die Qualifikation für das Viertelfinale. Die Kasachen gewannen am Freitag beide Einzel in vier Sätzen und führen 2:0. In Australien können die Deutschen Alexander Zverev danken, dass sie in Perth nicht 0:2 zurückliegen.

SN/APA (AFP)/STANISLAV FILIPPOV Adrian Bodmer verlor sein Spiel gegen Michail Kukuschkin