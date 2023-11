Schweizer Odermatt muss Trainingspause einlegen

Ski-Star Marco Odermatt muss wegen Rückenproblemen eine Trainingspause einlegen. Der Schweizer Gesamtweltcupsieger beleidigte sich bei einem Verdreher im Training in Copper Mountain (USA) offenbar eine Bandscheibe. "Es ist mir am Vortag im Super-G-Training ziemlich heftig in den Rücken eingeschossen, deshalb muss ich eine Pause einlegen", sagte Odermatt zur Boulevardzeitung Blick.

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Marco Odermatt plagt der Rücken

Die Pause ist Odermatts Trainer Helmut Krug zufolge eine reine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die Beaver-Creek-Rennen in der nächsten Woche. Ein kleiner Nachteil aber bleibt. Odermatts Gegenspieler, darunter Aleksander Aamodt Kilde (NOR) und Marco Schwarz, absolvierten wie geplant ihr Abfahrtstraining.