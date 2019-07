Schwere Knieverletzung von Neo-Stuttgarter Kalajdzic

Zwei Wochen nach seinem Wechsel von der Admira zum deutschen Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart ist zumindest die Herbstsaison für ÖFB-Hoffnung Sasa Kalajdzic vorbei. Der 22-jährige Stürmer erlitt am Freitag beim 4:2-Testsieg über Freiburg in Schruns einen Kreuzband-, einen Innenband- und einen Außenmeniskusriss im Knie und fällt sechs bis acht Monate aus. Das teilte der VfB am Samstag mit.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Kalajdzic fällt sechs bis acht Monate aus