Schwerer Schumacher-Unfall im Qualifying in Saudi-Arabien

Ein schwerer Unfall von Mick Schumacher hat das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien vorzeitig angehalten. Der Haas-Pilot krachte am Samstag seitlich heftig in die Betonbegrenzung, an seinem Wagen entstand massiver Schaden. Über den Zustand des Deutschen war vorerst bekannt, dass er ansprechbar gewesen sein soll. "Er ist bei Bewusstsein", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner bei ServusTV. Schumacher hat demnach "keine sichtbaren Verletzungen" erlitten.

SN/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC Qualifying in Jeddah muss nach Crash pausieren

Der 23-Jährige wurde in eine naheliegende Klinik gebracht. Gemäß Sky-Informationen war er kurz vor dem Crash am Ausgang von Kurve 10 mit 274 km/h unterwegs. Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton hatte zuvor erstmals seit 2009 eine Qualifikation bereits im ersten Abschnitt beenden müssen, weil er zu langsam war. Der Brite kam auf dem Jeddah Corniche Circuit nur auf den 16. Platz. "Es tut mir so leid, Leute", sagte der Mercedes-Pilot über den Teamfunk. 2017 in Brasilien hatte er nach einem Unfall keine gezeitete Runde im Qualifying fahren können. Nach einem Angriff der Houthi-Rebellen am Freitag auf eine Raffinerie in Jeddah, der eine riesige Rauchwolke und großen Schreck im Paddock hinterließ, standen hinter dem Rennen in Saudi-Arabien zwischenzeitlich Zweifel. Das Kollektiv der Formel-1-Fahrer, die Formel 1 und der lokale Ausrichter entschieden sich nach langen Beratungen aber dazu, das Grand-Prix-Wochenende wie geplant durchziehen.