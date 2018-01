Schwergewichts-WM-Duell zwischen Joshua und Parker

Der Brite Anthony Joshua, aktueller IBF- und WBA-Champion, trifft am 31. März in Cardiff auf den neuseeländischen WBO-Weltmeister Joseph Parker. Darauf haben sich die Lager der beiden Box-Profis nach langen Verhandlungen geeinigt. Der 28-jährige Joshua gilt derzeit als bester Boxer in seiner Kategorie.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Joshua sorgte gegen Klitschko für Aufsehen