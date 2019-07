Brustschwimm-Star Adam Peaty hat den ersten Weltrekord bei der Schwimm-WM in Südkorea aufgestellt. Der 24-jährige Brite schlug am Sonntag in Gwangju im Halbfinale über 100 m Brust nach 56,88 Sekunden an. Der Olympiasieger unterbot damit seine eigene alte Bestmarke von der EM im vergangenen Jahr in Glasgow um 22 Hundertstelsekunden.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS-XAVIER MARIT Rekord soagr gleich um 22 Hundertstel unterboten