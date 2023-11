Simon Bucher muss auf seine Teilnahme an der Schwimm-Kurzbahn-EM kommende Woche in Otopeni (Rumänien) verzichten. Der Tiroler U23-Europameister laboriert an einer hartnäckigen Erkältung. "Es ist wirklich schade, aber ich habe immer noch sehr starke Halsschmerzen und ein Start macht keinen Sinn", sagte Bucher.

