Schwimmer Luca Karl fehlte nur ein Hauch aufs EM-Limit

Ganze 38 Hundertstelsekunden fehlten Schwimmer Luca Karl (SU Generali Salzburg) bei den internationalen Wiener Meisterschaften auf das EM-Limit über 1500 Meter.

Nach den 15:42,31 Min. (Landesrekord) setzen Karl und sein Trainer Plamen Ryaskov nun auf das Meeting in Kranj (SLO) Anfang Juni.

Karl sagte: "Es war Bestzeit, auch Landesrekord, ich werde weiter versuchen, in den nächsten fünf Trainingswochen die knapp vier Zehntel durch Training und Arbeit wettzumachen - dann wird es heuer noch klappen mit erstmals drei Salzburger Schwimmern bei einer EM."

Landesrekorde schwammen die für die EM in Rom bereits qualifizierte Anastasia Tichy (100 m Delfin/1:01,87) und der von einer Coronainfektion genesene Luka Mladenovic (200 m Lagen/2:04,42). Der Leonidas-Rookie-Gewinner unterbot bei seinem Sieg über 200 m Brust in 2:15,71 ebenso zum wiederholten Male die Limits für die Junioren-WM und -EM in diesem Sommer deutlich.

Stark unterwegs war auch wieder Martha Felkel, die nur eine Woche nach der Qualifikation für die Europäischen Jugend-Olympiaspiele über 400 m Lagen in Graz nun in Wien ihre Zeit erneut toppte (5:04,77) sowie über 200 m Rücken in 2:24,45 und 200 m Lagen in 2:23,67 ebenfalls unter der EYOF-Norm blieb.