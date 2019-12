Seattle gewann fünftes Spiel in Folge

Die Seattle Seahawks um Quarterback-Star Russell Wilson haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL den fünften Sieg in Folge gefeiert. Die Seahawks besiegten am Montag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse die Minnesota Vikings 37:30 (10:17). Der 31-jährige Wilson warf zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.

SN/APA (AFP/GETTY)/OTTO GREULE JR Für die Seahawks war es der zehnte Sieg im zwölften Saisonspiel