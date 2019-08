Sechs Gesetzte im Masters-1000-Achtelfinale von Cincinnati

Dem Masters-1000-Tennisturnier in Cincinnati gehen vor allem in der unteren Rasterhälfte die Gesetzten aus. Nach den Absagen von Rafael Nadal (ESP-2) und Dominic Thiem (AUT-4) mussten am Mittwoch (Ortszeit) mit Kei Nishikori (JPN-6) und Alexander Zverev (GER-7) weitere Asse die Segel streichen. Damit sind unten in Runde drei nur noch Robert Bautista Agut (ESP-11) und David Goffin (BEL-16) gesetzt.

SN/APA (AFP/Getty Images)/Rob Carr Roberto Bautista Agut ist einer der wenigen Gesetzten