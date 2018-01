Sechsfacher Short-Track-Olympiasieger für Südkorea gesperrt

Der sechsfache Short-Track-Olympiasieger Viktor Ahn aus Russland darf nicht bei den Olympischen Winterspielen in seinem Geburtsland Südkorea antreten. Ahn und seine Teamkollegen Denis Airapetjan und Wladimir Grigorjew sind für die in zweieinhalb Wochen beginnenden Spiele in Pyeongchang gesperrt. Das meldete die Agentur Tass am Montag unter Berufung auf informierte Kreise.

SN/APA (dpa)/Thomas Eisenhuth Viktor Ahn bekam keine Ausnahme