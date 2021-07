Seehamer Segler Laurenz Haselberger wurde Weltmeister

In der Zoom8-Klasse hat ein weiteres großes Salzburger Segeltalent einen tollen Erfolg eingefahren.

Der für den Seehamer Segelclub startende Laurenz Haselberger holte sich in Holte (DAN) überlegen den Weltmeistertitel im Zoom8. Diese Nachwuchsklasse wird traditionell von skandinavischen Seglern dominiert, der 16-jährige Salzburger setzte sich als "Exot" gegen durchwegs nordische Konkurrenz durch. Haselberger feierte in Dänemark in acht Wettfahrten vier Siege, den letzten davon im Finale am Freitag, und wurde drei Mal Zweiter. Bei den Mädchen landete Greta Holleis (OÖ) auf Platz 32.