Segelduo Zajac/Matz bei WM auf Rang sechs verbessert

Das Nacra-17-Duo Thomas Zajac/Barbara Matz hat sich am Freitag bei der Segel-WM vor Auckland in der Goldflotte auf Rang sechs verbessert. Benjamin Bildstein/David Hussl büßten dagegen in der 49er-Klasse sechs Positionen ein, befinden sich aber als Neunte noch in den Top Ten. In der 49erFX-Silberflotte gewannen Laura Schöfegger/Anna Boustani die letzte Wettfahrt des Tages.

SN/APA/OESV/GLISONI Die beiden Segler verbesserten sich im Ranking