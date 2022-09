Segler Bildstein/Hussl weiterhin WM-Fünfte

Die österreichischen 49er-Segler Benjamin Bildstein und David Hussl sind bei der WM vor Halifax als weiterhin Fünfte in die Goldflotte eingezogen. Der Rückstand der Olympiazehnten auf Bronze beträgt vor den sieben Final-Rennen 13 Punkte. Ihre Klassenkollegen Keanu Prettner/Jakob Flachberger müssen am Samstag als 34. in der Silberflotte weitermachen. Die Nacra-17-Boote mit Laura Farese/Matthäus Zöchling (20.) und Lukas Haberl/Tanja Frank (24.) verloren neuerlich an Boden.

SN/APA/WWW.BLENDE64.COM/TOBIAS STOE Bildstein/Hussl (Archiv) bei WM gut im Rennen