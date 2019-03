Segler Zajac/Matz werden zu YouTubern

Österreichs Top-Segelduo Thomas Zajac und Barbara Matz dokumentiert seinen Weg zu Olympia 2020 in Tokio ab sofort online in spektakulären Video-Episoden.

Die Nacra17-Asse haben vier Monate in Uruguay und Florida hinter sich. Ab der Rückkehr nach Europa lassen sie sich auf dem Weg zu Olympia in Tokio 2020 über die Schultern schauen.

Die erste Station ist Palma de Mallorca, anschließend wird in Genua um weitere Weltcup-Punkte gesegelt. Mitte Mai folgt im englischen Weymouth das Gerangel um die EM-Medaillen, im Juni warten das Weltcupfinale vor Marseille sowie die prestigeträchtige Kieler Woche. Anschließend geht es für drei Monate nach Japan, wo neben dem Training und dem Enoshima Test Event die Olympiageneralprobe sowie ein weiterer Weltcup absolviert werden. Das Globetrotter-Dasein perfekt macht schließlich der Wechsel ins neuseeländische Auckland, wo mit der Weltmeisterschaft Anfang Dezember das Beste quasi zum Schluss erfolgt.

Bei all ihren Stationen werden der Olympia-Dritte und Neo-Vorschoterin Barbara Matz gefilmt und auf der Plattform www.candidatesailing.com zu beobachten sein.



Thomas Zajac sagt: "Das Training in Südamerika war hart, aber herzlich und hat damit genau das gehalten was wir uns im Vorfeld davon versprochen haben. Wenn du mit dem Olympiasieger trainierst, bist du entsprechend gefordert. Wir haben gut gearbeitet und beide profitiert. Jetzt werden die Karten in Europa neu gemischt, damit bleiben die Ärmel hochgekrempelt." 18 Monate sind noch Zeit bis zu Olympia, das Ticket haben die Österreicher in der Tasche: "Es geht auf die Zielgerade, spitzt sich schön langsam zu und wird transparenter. Wir wollen den Leuten zeigen was wir tun, zeigen was und wer dahintersteckt. Wir sind schon ein Stück weit stolz, eine Plattform wie www.candidatesailing.com hat es bis dato bei uns sicher noch nicht gegeben."



Die Episode 2, "The office of a Sailor":

Quelle: SN