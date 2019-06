Robin Seidl/Philipp Waller haben am Sonntag bei der Beach-Volleyball-WM in Hamburg auch ihr zweites Gruppenmatch in Pool H verloren. Die Österreicher mussten sich den Italienern Daniele Lupo/Paolo Nicolai mit 0:2 (-15,-13) geschlagen geben.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Schlechter Start für die Österreicher