Seit Jahrzehnten wie ein Mitglied im Freundeskreis

Was Niki Lauda erlebt, bewirkt und auch erleidet, bewegt eine große Öffentlichkeit.

Ein Liter Treibstoff kostet umgerechnet rund 30 Cent. Bruno Kreisky zelebriert sein erstes volles Jahr als Bundeskanzler. Im ORF-Studio analysiert Niki Lauda am Tag eins nach dem Großen Preis von Österreich am 15. August 1971 bei Moderator Dr. Kurt Jeschko seine Formel-1-Premiere: "Ich musste nach fünf Runden schon an die Box fahren, weil das Auto derart untersteuerte, das heißt, über die Vorderachse wegschob, und ich eine zu hohe Reifentemperatur vorn bekam und die Reifen gewechselt werden mussten."