Semenya gewann 800-Meter-Rennen in Stanford

Unbeirrt vom Dauerstreit mit dem Leichtathletik-Weltverband um erhöhte Hormonwerte hat Doppel-Olympiasiegerin Caster Semenya mit einem weiteren Sieg ein starkes Zeichen gesetzt. Die 28 Jahre alte Südafrikanerin gewann am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stanford im US-Staat Kalifornien das 800-Meter-Rennen in 1:55,70 Minuten.

SN/APA (Archiv/AFP)/GEOFFROY VAN DE Semenya startete in ihrer Paradedisziplin