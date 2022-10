Semmering übernimmt am 27.12. Sölden-RTL der Frauen

Der vergangenes Wochenende beim Ski-Alpin-Weltcupauftakt in Sölden witterungsbedingt abgesagte Frauen-Riesentorlauf wird am 27. Dezember am Semmering nachgeholt. Wie der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) und die FIS am Freitag bekanntgaben, finden in Niederösterreich damit an drei Tagen bis 29. Dezember zwei Riesentorläufe und ein Slalom statt.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Ein drittes Frauen-Rennen am Semmering angesetzt