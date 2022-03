Sepp "Buwi" Bradl: Immer die Rekordjagd im Blick

Der erste Überflieger. Vor 40 Jahren starb Sepp "Buwi" Bradl, Österreichs berühmtester Sportler der Zwischenkriegszeit.

Erst kürzlich jährte sich zum 40. Mal der Tag, an dem Österreichs berühmtester Sportler der Zwischenkriegszeit starb: Sepp "Buwi" Bradl erlag am 3. März 1982 in Innsbruck im 64. Lebensjahr einer schweren Erkrankung - nur sechs Wochen nach der (tödlichen) Diagnose. Am 6. Jänner hatte er sich beim Finale der Vierschanzentournee noch mit dem Mitterndorfer Tagessieger Hubert Neuper gefreut.

Die wichtigsten Stationen des Bradl'schen Lebens: Erster Skispringer mit einer Weite von über 100 Metern mit einem Sprung auf ...