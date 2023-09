Nach dem besten Jahr seiner Profikarriere ist Sepp Straka für den Ryder Cup nominiert. Ab Freitag in Rom könnten die Abschläge des Longhitters zum Trumpf für Europa werden.

Nach Bernd Wiesberger, der 2021 als erster Österreicher beim Ryder Cup dabei war, ist an diesem Wochenende bei der Revanche in Rom neuerlich ein Österreicher am Abschlag: Der 30-jährige gebürtige Wiener Sepp Straka hat es nach der besten Saison seiner ...