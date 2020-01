Serena Williams bei Australian Open schon ausgeschieden

Die Jagd von Serena Williams auf ihren 24. Tennis-Grand-Slam-Titel ist in Melbourne überraschend früh vorbei. Die 38-jährige US-Amerikanerin verlor am Freitag in der dritten Runde der Australian Open gegen die Chinesin Wang Qiang in drei Sätzen 4:6,7:6(2),5:7. Damit hat die frühere Langzeit-Nummer 1 erneut die Chance verpasst, den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court einzustellen.

SN/APA (AFP)/DAVID GRAY Serena Williams fand ihren Auftritt "unprofessionell"