Serena Williams verlor bei Comeback gegen Schwester Venus

Die vor einem halben Jahr Mutter gewordene Serena Williams ist bei ihrem Comeback auf der WTA-Tour in der dritten Runde an ihrer Schwester Venus gescheitert. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin musste sich am Montag in Indian Wells mit 3:6,4:6 überraschend deutlich geschlagen geben und verpasste dadurch den Einzug ins Achtelfinale.

SN/APA (AFP/Getty)/Harry How Venus als Siegerin im Schwestern-Duell