Sernow-Girls lieferten Graz einen harten Kampf

Beim 1:3 gegen den Tabellenzweiten zeigten sich die Volleyballerinnen von PSVBG Salzburg lange gleichwertig.

Nur die Konstanz über das gesamte Spiel hinweg fehlte beim 1:3 (-20,25,-16,-20) der Salzburgerinnen im Bundesligaduell gegen UVC Graz. "Wir haben noch nicht eine durchweg stabile Leistung gezeigt und wurden für unsere Eigenfehler bestraft", resümierte Headcoach Uli Sernow. "Trotzdem hat die Mannschaft nach der Teamgrippe einen tollen Kampf geliefert und jede Spielerin ist an ihre körperlichen Grenzen gegangen. Glückwunsch an Graz, sie haben verdient gewonnen. Wir werden in den nächsten Spielen alles versuchen stabile Leistungen zu zeigen und an die schon gezeigten Erfolge anknüpfen."

Noch geschwächt war das Team von einer Grippewelle während der Weihnachtspause. Zuspielerin Sonja Schweiger war noch nicht wieder fit und wurde von Antonia Felmer vertreten.

Topscorerinnen für Salzburg waren Anastasiya Tyshchenko, Anouk van Noord je 12 und Patricia Maros 11.