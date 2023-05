Shanna Tureczek plant den Vier-Meter-Coup

Die Union Salzburg LA will bei den österreichischen Vereinsmeisterschaften in Amstetten an die Glanzzeiten als einer der heimischen Topclubs anschließen. Besonders im Fokus steht eine Stabhochspringerin.

BILD: SN/ÖLV/NEVISMAL Shanna Tureczek.

Teamgeist in einem Einzelsport benötigen die Leichtathleten am Samstag bei der österreichischen Vereinsmeisterschaft in Amstetten (NÖ). Ein spannender Modus mit Streichresultaten erfordert auch taktisches Vorgehen. Mit zwölf Siegen bei den seit 1948 ausgetragenen Titelkämpfen sind die Union-Herren Zweiter in der ewigen Rangliste. Bei den Frauen gab es drei Siege, 2012 feierte die Union daheim in Rif einen historischen Doppelerfolg. Heuer hat die junge Union-Salzburg-Truppe einen Top-3-Platz bei den Frauen und die Top fünf bei den Männern als Ziel ausgegeben. Durchaus ambitioniert, zumal mit Susanne Gogl-Walli und Sarah Lagger (TGW Zehnkampf-Union), Lemawork Ketema (SVS LA), Magdalena Lindner und Lena Pressler (Union St.Pölten) sowie Lionel-Afan Strasser (ATSV OMV Auersthal - Athletics 22) eine ganze Reihe von Topathleten mit am Start ist. Salzburgs Mädels sind zuversichtlich, ihren dritten Vorjahresrang zu verteidigen. Vor allem von Mittelstrecklerin Katharina Stöger und Stabhochspringerin Shanna Tureczek (zuletzt mit persönlicher Bestleistung von 3,90 m stark) sind viele Punkte zu erwarten. Die Hallen-Staatsmeisterin steht kurz davor, die magische Vier-Meter-Marke zu knacken. "Ich traue Shanna sogar schon das U23-EM-Limit von 4,05 Metern zu", sagt ihr Trainer Richard Marschal. Hingegen hat Sprinterin Amira Simon ihr Trainingspensum Matura-bedingt etwas zurückgeschraubt, sie nimmt bereits das Meeting in Weinheim in zwei Wochen ins Visier. Bei den Männern bewies Diskus- und Kugelwerfer Lukas Stiper schon steigende Form. Dazu wird USA-Heimkehrer Jakob Hinterholzer zeigen, was er drauf hat. Der Sprinter, der in Tennessee studiert, steht für die 100 und 400 Meter bereit.