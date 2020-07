Sibiu-Königsetappe an Mühlberger - Konrad zeitgleich Zweiter

Österreichs Radprofis Gregor Mühlberger und Patrick Konrad haben am Freitag in Rumänien das erste Teilstück der Sibiu-Tour beherrscht. Mühlberger gewann die Königsetappe über 183 Kilometer in Balea Lac zeitgleich vor seinem Bora-Teamkollegen Patrick Konrad, wobei dieser damit die Gesamtführung übernahm. Tagesdritter wurde der auch gesamt drittplatzierte Schweizer Matteo Badilatti (+16 Sek.).

"Es war ein hartes Rennen vom Beginn des Anstieges an, es gab viele Attacken", sagte Mühlberger nach knapp fünfstündiger Fahrzeit. "Gemeinsam gewinnen ist toll, Patrick jetzt im Gelben Trikot zu sehen ist noch besser." Konrad sah zur Halbzeit der viertägigen Tour den Plan gut umgesetzt: "Wir wussten, wenn alles perfekt läuft, könnten wir zu zweit bis zur Ziellinie kommen. Das Team hat sich die ganze Etappe für uns aufgeopfert. Es ist ein fantastischer Anstieg, der mir perfekt passt, nicht zu steil." Quelle: APA